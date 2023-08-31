В «умном городе» лидера Туркменистана улица имени его собаки
Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал старт второму этапу строительства города Аркадаг, что в 30 километрах от столицы Ашхабада. Титул Аркадаг, которым Бердымухамедова-старшего наделили еще в 2010 году, означает в переводе с туркменского «покровитель» или «защитник».
На первом этапе в городе Аркадаг было построено 336 жилых и административных зданий. На втором планируется возвести промышленно-производственные комплексы. Как передает информагентство «Туркменистан сегодня», Бердымухамедов-старший, посетив участки работы и осмотрев строящиеся здания, поручил установить на холме неподалеку от въезда в город надпись Arkadag, наподобие Hollywood на холмах Лос-Анджелеса.
Бердымухамедов-старший также ознакомился с образцами мраморных плит, предназначенных для облицовки главной мечети и музея. В беседе со строителями экс-президент Туркменистана дал рекомендации, какой должна быть в городе внутренняя отделка отеля и ресторана «Аркадаг» на проспекте имени Аркадага. Кстати, центральная площадь города названа в честь любимого коня Бердымухамедова - Акахана. Здесь же сооружен монумент любимому скакуну экс-президента.
Бердымухамедов-старший пообещал, что Аркадаг будет «умным городом», в котором табло на автобусных остановках будут сообщать о номерах приближающихся рейсов, светофоры - реагировать на изменения трафика движения, а паркинги - указывать на свободные места.
Как сообщил haqqin.az Мурад Курбанов, лидер движения «Демократический выбор Туркменистана», проживающий в эмиграции, на первую фазу строительства Аркадага потрачено 4,3 миллиарда долларов.
«Экономическая целесообразность этого проекта вызывает большие сомнения. Нет демографических или политических предпосылок для возведения нового города, который обходится примерно в 20 процентов государственного бюджета, - считает Курбанов. - На том месте, где сейчас идет строительство, было село с 7000 жителями, которое снесли. Город Аркадаг увековечит имя экс-президента, как и его 58 книг, которые изучают в школах, вузах, цитируют на телевидении и радио. Известно, что улицы в Аркадаге названы именами родственников Бердымухамедова-старшего, его любимой лошади и собаки породы алабай. В свое время бывший президент Сапармурат Ниязов также увековечил свое имя, переименовав город Красноводск в название титула, который он носил - Туркменбаши».
По словам Мурада Курбанова, идея со строительством Аркадага будет такой же «провальной», как и все остальные проекты Бердымухамедова-старшего. Город строится за счет госбюджета, а потому урезаны многие социальные выплаты. Курбанов утверждает, что граждане Туркменистана находятся в тяжелейшем социальном положении, безработица достигла 70 процентов, чтобы прокормить свои семьи, более 50 процентов населения страны работает за границей…
«Реальная зарплата в стране колеблется в пределах полутора-двух тысяч туркменских манатов, - говорит лидер движения «Демократический выбор Туркменистана». – Это порядка 100 долларов. А пенсия составляет 20-30 долларов. И в таких социальных условиях Бердымухамедов-старший строит город, который уже поглотил более 20 процентов госбюджета. Думаю, в конечном счете строительство Аркадага обойдется стране более чем в 6 миллиардов долларов. Эти деньги возьмут из госбюджета, 70 процентов которого наполняется за счет продажи природного газа...».
Курбанов утверждает, что ранее Бердымухамедов пустил на ветер миллиарды долларов на строительство туристической зоны «Аваза» на берегу Каспия. «С самого начала было понятно, что наплыва иностранцев в эту зону не будет, поскольку Туркменистан изолирован от внешнего мира, - говорит Курбанов. - Власти не упростили получение визы даже для российских туристов, чтобы хоть как-то оживить этот туристический центр. Что же касается граждан Туркменистана, то позволить себе платить 70 долларов за сутки проживания в отелях «Аваза» могут лишь единицы. Вот и стоят пустыми отели, рестораны и бассейны как напоминание о мегаломании и непрофессионализме властей в Ашхабаде. Которые, кстати, недавно захлопнули последнюю форточку в цивилизованный мир, запретив своим гражданам выезжать из страны на заработки».