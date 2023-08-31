В «умном городе» лидера Туркменистана улица имени его собаки

Джейхун Наджафов, собкор 11:25

Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал старт второму этапу строительства города Аркадаг, что в 30 километрах от столицы Ашхабада. Титул Аркадаг, которым Бердымухамедова-старшего наделили еще в 2010 году, означает в переводе с туркменского «покровитель» или «защитник». На первом этапе в городе Аркадаг было построено 336 жилых и административных зданий. На втором планируется возвести промышленно-производственные комплексы. Как передает информагентство «Туркменистан сегодня», Бердымухамедов-старший, посетив участки работы и осмотрев строящиеся здания, поручил установить на холме неподалеку от въезда в город надпись Arkadag, наподобие Hollywood на холмах Лос-Анджелеса.

Бердымухамедов-старший также ознакомился с образцами мраморных плит, предназначенных для облицовки главной мечети и музея. В беседе со строителями экс-президент Туркменистана дал рекомендации, какой должна быть в городе внутренняя отделка отеля и ресторана «Аркадаг» на проспекте имени Аркадага. Кстати, центральная площадь города названа в честь любимого коня Бердымухамедова - Акахана. Здесь же сооружен монумент любимому скакуну экс-президента. Бердымухамедов-старший пообещал, что Аркадаг будет «умным городом», в котором табло на автобусных остановках будут сообщать о номерах приближающихся рейсов, светофоры - реагировать на изменения трафика движения, а паркинги - указывать на свободные места.

Как сообщил haqqin.az Мурад Курбанов, лидер движения «Демократический выбор Туркменистана», проживающий в эмиграции, на первую фазу строительства Аркадага потрачено 4,3 миллиарда долларов. «Экономическая целесообразность этого проекта вызывает большие сомнения. Нет демографических или политических предпосылок для возведения нового города, который обходится примерно в 20 процентов государственного бюджета, - считает Курбанов. - На том месте, где сейчас идет строительство, было село с 7000 жителями, которое снесли. Город Аркадаг увековечит имя экс-президента, как и его 58 книг, которые изучают в школах, вузах, цитируют на телевидении и радио. Известно, что улицы в Аркадаге названы именами родственников Бердымухамедова-старшего, его любимой лошади и собаки породы алабай. В свое время бывший президент Сапармурат Ниязов также увековечил свое имя, переименовав город Красноводск в название титула, который он носил - Туркменбаши». По словам Мурада Курбанова, идея со строительством Аркадага будет такой же «провальной», как и все остальные проекты Бердымухамедова-старшего. Город строится за счет госбюджета, а потому урезаны многие социальные выплаты. Курбанов утверждает, что граждане Туркменистана находятся в тяжелейшем социальном положении, безработица достигла 70 процентов, чтобы прокормить свои семьи, более 50 процентов населения страны работает за границей…