МИД Украины: Встреча Эрдогана и Путина – последний шанс

Предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом увидеть возвращение России в зерновую сделку. Как передают украинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо.

«Я думаю, что сентябрь будет очень важным в плане зерновой сделки и формулы мира. Мы знаем, что будет встреча Путина и Эрдогана. Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку», — заявил Кулеба.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что встреча Путина и Эрдогана планируется 4 сентября в Сочи.