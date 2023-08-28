«Добиваются успехов»: генсек НАТО хвалит украинскую армию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно отозвался о контрнаступлении украинской армии.

«Украинцы постепенно завоевывают позиции, они оттесняют россиян и могут прорваться через некоторые из этих хорошо укрепленных территорий, несмотря на минные поля», - сказал Столтенберг телеканалу CNN.

По его словам, украинцы в ходе тяжелых боев «добиваются успехов, которые набирают обороты».

Глава североатлантического альянса не согласился с оценками некоторых западных военных и экспертов, критикующих медленные темпы продвижения ВСУ. «Украинцы снова превзошли ожидания. Нельзя забывать, что все началось в прошлом году с полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель. Но украинцы освободили север, восток - Харьковскую область, территорию на юге - Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов», - сказал Столтенберг.