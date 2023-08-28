Зеленский сообщил о поражении цели на расстоянии 700 км

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале об успешном применении дальнобойного оружия, поразившего цель на расстоянии 700 км.

Заявив, что украинский оборонный комплекс обеспечивает собственное производство, Зеленский отметил успешное применение указанного оружия, подчеркнув, что цель была поражена на расстоянии 700 км. Однако дополнительных подробностей он не раскрыл.

Напомним, 30 августа Вооруженные силы Украины провели масштабную атаку с использованием дронов по регионам России, включая Псков, находящийся примерно в 700 км от крайней точки Украины.