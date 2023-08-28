Французского посла в Нигере лишили неприкосновенности

Дипломатическая неприкосновенность французского посла в Нигере была отменена. Эту информацию распространил телеканал Sky News Arabia.

Согласно источнику, местным полицейским было поручено предпринять необходимые шаги для высылки главы французской дипломатической миссии.

В настоящее время нет данных о точных сроках и деталях этой высылки.

Ранее мятежное правительство Нигера потребовало, чтобы французские дипломаты и военные покинули страну. В пятницу путчисты дали французскому послу на это 48 часов. Франция отказалась выполнить требование путчистов, заявив, что те не имеют достаточных полномочий его выдвигать.