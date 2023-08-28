В Саудовской Аравии учителя приговорили к казни за твиты

Приговор, как выяснили в Human Rights Watch, был вынесен 10 июля 2023 года. Аль-Гамди до вынесения приговора год находился под арестом, 11 июня 2022 года его задержали в Мекке, поместили в одиночную камеру, постоянно допрашивали и не давали ему возможности воспользоваться услугами адвоката. С адвокатом, отмечает Human Rights Watch, аль-Гамди встретился непосредственно перед судом.

Суд объявил бывшего учителя виновным по ряду пунктов, включая оскорбление короля и наследного принца. Приговор был вынесен на основании твитов, ретвитов и действий аль-Гамди в YouTube. При этом у бывшего учителя в твиттере (сейчас эта соцсеть называется X) всего 8 подписчиков, публиковал он в основном ретвиты, а не писал что-то сам.

Брат Мухаммада аль-Гамди — Саид бин Нассер аль-Гамди — оппозиционер, живет в Великобритании.