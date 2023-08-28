Кямаледдин Гейдаров решает проблемы граждан в Шеки

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров 31 августа в городе Шеки, в административном здании Шекинской районной государственной службы пожарной охраны Министерства провел прием граждан Шекинского и Гахского районов.

Как сообщили в МЧС, большинство обращений жителей Шекинского и Гахского районов, которых принял министр по чрезвычайным ситуациям, были решены на месте, руководителям соответствующих структур министерства были даны поручения о принятии необходимых мер в соответствии с законодательством по ряду вопросов.

Наряду с министром по чрезвычайным ситуациям, граждан принимали заместители министра, руководители соответствующих главных управлений и структур министерства.