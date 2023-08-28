Пожар унес жизни более 70 человек в Южной Африке
Пожар унес жизни более 70 человек в южноафриканском городе Йоханнесбург, сообщает Euronews.
Пожар, который произошел ночью, затронул заброшенное пятиэтажное здание. В нем незаконно жили свыше 200 бездомных людей.
Более 40 человек были госпитализированы.
Силами спасателей удалось быстро справиться с огнем, однако поиски людей в здании все еще продолжаются. Пока что остаются неясными причины пожара.
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