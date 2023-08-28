США выделят Тайваню помощь как суверенному государству

Через FMF США предоставят Тайваню американское военное оборудование и проведут обучение военных специалистов. При этом представитель из Госдепартамента заявил, что предоставление помощи «не отражает изменения политики в отношении статуса острова».

Эти средства будут направлены на укрепление обороноспособности Тайваня и обеспечение безопасности на море. Ранее Джо Байден объявил о намерении предоставить Тайваню военную помощь на сумму до 345 миллионов долларов.

Китай решительно осудил поставку вооружений.

Китай рассматривает Тайвань как одну из своих провинций и неотъемлемую часть своей территории. Во время поездки в Китай в июне госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что США не поддерживают идею независимости Тайваня и не стремятся к разжиганию новой холодной войны.