Китай и Индия снова ссорятся из-за территорий

Индийские власти выразили протест после публикации карты Пекином, на которой северо-восточный штат Аруначал-Прадеш и спорное плато Аксай-Чин отмечены как часть китайской территории.

Отвечая на это, Пекин заявил, что его соседи должны избегать «непомерной интерпретации» этой ситуации.

Согласно источникам Reuters, председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, пропустит предстоящие переговоры лидеров G20 в Нью-Дели на следующей неделе. Согласно информации, решение связано с разногласиями в отношении карты.

После того как Пекин опубликовал новую версию своей стандартной карты, Индия заявила «решительный протест» Китаю.