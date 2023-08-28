Сколько раз беспилотники атаковали Россию

Первый инцидент с дроном, вторгшимся в воздушное пространство приграничного с Украиной региона, был зафиксирован 19 июня 2022 года в Беловском районе Курской области.

Следующие месяцы произошло несколько атак, а с 21 мая по 25 июня 2023 года дроны начали прилетать каждый день. Новая волна ежедневных налетов началась 6 августа и продолжается по настоящее время.

Всего было зарегистрировано 110 случаев с разрушениями или повреждениями. Из них 82 случая связаны с повреждением фасадов, крыш, автомобилей и т.д., а в 21 случае — с серьезными разрушениями, включая разрушение домов и пожары на военных аэродромах. О пострадавших информация появилась в 16 сообщениях, а о погибших — в четырех.

Больше всего прилетов (56%) было зафиксировано в Белгородской области, где сообщалось о 289 случаях. Курская область следует за ней с 38 случаями. Дальше идет Брянская область, на которую было совершено 37 атак.

Первая попытка атаковать Москву произошла 3 мая, когда два дрона попытались ударить по Кремлю. Следующая атака была зафиксирована 30 мая, когда дроны повредили несколько многоквартирных домов и достигли небоскребов «Москва-Сити». С тех пор Москву и Подмосковье атаковали 21 раз.