Мирзиёев призывает помнить репрессированных

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил установить памятные таблички на домах граждан, подвергшихся репрессиям в советское время. Как сообщает агентство «Фергана», Мирзиёев предложил это на церемонии в честь Дня памяти жертв репрессий, прошедшей 31 августа на аллее «Шахидлар хотираси» («Памяти мучеников»).

Мирзиёев поручил выделить целевые гранты исследователям, изучающим историю джадидов (исламских просветителей начала 20 века), создать о репрессированных документальные и художественные фильмы, публиковать соответствующие материалы в прессе и интернет-изданиях.

Говоря о репрессиях, Мирзиёев выделил два основных периода:

1937-1953 годы, когда в Узбекистане были репрессированы 100 тысяч человек, из них 13 тысяч были расстреляны;





1980-е годы — так называемое «хлопковое» или «узбекское дело», в рамках которого под следствием оказались 40 тысяч жителей республики, 5 тысяч привлечены к уголовной ответственности.

«Мы же навещаем участников войны, почему же не вспоминаем жертв репрессий?! Ведь и их жизнь полна героизма. Мы должны изучать ее, пропагандировать, доводить до молодежи», – подчеркнул Мирзиёев.

Президент Узбекистана анонсировал массовое издание в скором времени Книг памяти, в которые будут включены сведения о почти 40 тысячах репрессированных узбекистанцах.

В Узбекистане с 2001 года отмечается День памяти жертв репрессий.