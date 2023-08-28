Эрдоган: Мы бросились на помощь азербайджанским братьям
В борьбе за освобождение оккупированных территорий Азербайджана мы не задумываясь всеми силами бросились на помощь нашим братьям. Таким образом, вместе с нашими азербайджанскими братьями мы добились освобождения Карабаха после почти 30 лет преследований и оккупации. Как передают турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии выпуска в Военно-морской академии Национального университета обороны в Стамбуле.