Лига Европы: «Карабах» принимает словенскую «Олимпию»

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между азербайджанским « Карабах ом» и словенской «Олимпией».

В первом матче в Любляне «Карабах» выиграл со счетом 2:0.

Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесом.

Победитель противостояния сыграет на групповом турнире Лиги Европы, а проигравший – в группе Лиги конференций. Жеребьевка состоится завтра.

В любом случае «Карабах» в десятый раз подряд будет представлять Азербайджан в осенней стадии еврокубков.

«Карабах» уже играл с «Олимпией» в сезоне 2018/19. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов наша команда выиграла в гостях со счетом 1:0, а в Баку соперники сыграли вничью 0:0.

В нынешнем сезоне «Олимпия», как и агдамцы, начала свой путь в Лиге чемпионов, одолев латвийскую «Валмиеру» (2:1, 2:1) и болгарский «Лудогорец» (2:1, 1:1), но уступила турецкому «Галатасараю» (0:3, 0:1).

«Карабах», напомним, прошел на старте Лиги чемпионов гибралтарский «Линкольн Ред Импс» (2:1, 4:0), но затем уступил польскому «Ракуву» (2:3, 1:1), отправившись в Лигу Европы. Там команда Гурбана Гурбанова одолела финский ХИК – 2:1, 2:1.