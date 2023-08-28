Азербайджан вчетверо увеличит добычу газа

Годовая добыча газа на газоконденсатном месторождении «Апшерон», расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, будет увеличена до четырех раз, написал в социальной сети X министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

«Мы участвовали в церемонии подачи первого газа с месторождения «Апшерон». Поэтапное развитие «Апшерона» с учетом наших потребностей и экспорта, планы по увеличению годовой добычи с 1,5 млрд куб. м до 6 млрд куб. м являются важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности нашей страны и наших партнеров», - добавил министр.