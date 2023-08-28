Киселев ответил Затулину: Карабах - это Азербайджан

Приостановка вещания радио «Спутник» в Карабахе связана с заявлением премьера Армении Никола Пашиняна о готовности признать территориальную целостность Азербайджана и зафиксировать территорию Армении в границах 1991 года, заявил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в ответе на письмо проармянского российского депутата Константина Затулина.

Как следует из ответа Киселева, речь идет не о прекращении - как утверждает Затулин, а о приостановке радиовещания, при этом агентство исходит из новой позиции армянского руководства.