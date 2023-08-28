Депутаты и журналисты пришли на экзамен для учителей

31 августа в рамках сертификации учителей состоялся тестовый экзамен, к которому были привлечены преподаватели начальных классов, азербайджанского языка и литературы с трехлетним стажем преподавания, а также учителя 60 лет и старше, желающие участвовать в экзамене добровольно.

В целях ознакомления с ходом тестового экзамена бакинскую школу №161 посетили сотрудники Министерства науки и образования, депутаты парламента, журналисты и представители общественности.

Принимавший участие в медиатуре заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли заявил, что в первой сессии тестовых экзаменов, организованных в 22 экзаменационных центрах в 13 городах Азербайджана, приняли участие 1172 учителя. Гасан Гасанли напомнил, что, согласно изменениям, внесенным в закон Азербайджанской Республики «Об общем образовании», требование к педагогическому стажу снижено с 5 до 3 лет, при этом участие учителей в возрасте 60 лет и старше в процессе сертификации является добровольным.

Позже гости обменялись мнениями о процессе проведения экзамена.