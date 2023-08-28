Лавров о роли Турции на Южном Кавказе

Турция может сыграть очень важную, конструктивную и полезную роль в усилиях налаживания отношений на Южном Кавказе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве.

«Подробно рассмотрели ситуацию на Южном Кавказе. Мы заинтересованы в реализации всех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами России, Азербайджана и Армении, в том числе по разблокированию транспортного сообщения, коммуникаций.

Убеждены, что Турция может сыграть очень важную, конструктивную и полезную роль в этих усилиях», - сказал Лавров.

Лавров также отметил «заинтересованность» Москвы в содействии нормализации отношений между Турцией и Арменией.