МИД Украины посоветовал «заткнуться» критикам ВСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба советует всем критикам медлительности контрнаступления Сил обороны Украины самостоятельно попробовать силы на фронте для освобождения украинской земли.

Об этом глава МИД Украины сказал на совместном брифинге с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно в городе Толедо, где проходит неформальное заседание глав МИД стран-членов Евросоюза.

«Критика медленного темпа контрнаступления равнозначна плевку в лицо украинского солдата, который ежедневно жертвует своей жизнью для продвижения вперед и освобождения одного километра украинской земли за другим.

Я бы рекомендовал всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попытаться самостоятельно освободить один квадратный сантиметр», - подчеркнул Кулеба.