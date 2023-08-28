Россияне хотели взорвать наблюдателей МАГАТЭ

Украинские саперы из состава подразделений, действующих на Запорожском направлении, обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути представителей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которые направлялись на ротацию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский. Он показал видео одного из этапов сегодняшней ротации представителей.

В нем объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления продемонстрировал, как на завершающих 500 метрах до Каменского моста, где обычно происходит ротация миссии МАГАТЭ, было найдено 5 мин. В видео отмечается, что этот коридор согласован, и этих мин не должно было быть на дороге.