Спецпредставитель Лаврова в Ереване

31 августа исполняющий обязанности министра иностранных дел Паруйр Оганнисян принял находящегося в Армении сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России, специального представителя министра иностранных дел России по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игоря Ховаева.

Как сообщают армянские СМИ, на встрече «была вновь подтверждена необходимость приверженности положениям трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года с точки зрения установления стабильности в регионе».