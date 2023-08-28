Задержан проукраинский российский блогер

В Москве задержали администратора телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина — против него возбудили уголовное дело о публичном распространении «фейков» про армию, пишут российские СМИ.

Сообщается, что Куршин регулярно публиковал сообщения, «в которых дискредитировал российскую армию, власть страны, радовался атакам ВСУ на российские города и армию, а также оскорблял военкоров и блогеров».

В доме Куршина прошел обыск. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Куршин работает инженером в НПО «Риф», которое выпускает программное обеспечение к вооружению. Он имеет вторую форму допуска к гостайне. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.