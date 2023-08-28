Отдел спорта 20:33

В Баку завершился 53-й чемпионат мира по стрельбе.

В последний день соревнований в стрельбе по движущейся мишени с 50 метров победил поляк Лукаш Чапла. Серебро у украинца Игоря Кызымы, бронзу добыл швед Эмиль Мартинссон. В командном соревновании на пьедестал поднялись Украина, Швеция и Финляндия. В смешанных соревнованиях первенствовал швед Йеспер Ниберг, опередивший товарища по команде Мартинссона и финна Кристера Холмберга. Обладатель золотой награды чех Лукаш Чапла после победы заявил, что получил удовольствие от пребывания в Азербайджане. «Это уже моя девятая золотая медаль чемпионатов мира. Поначалу у нашей команды дела шли не очень, но постепенно мы стали завоевывать медали и поднялись на 8-е место в общекомандном зачете. Пользуясь случаем, благодарю организаторов за теплый прием и за усилия, которые они приложили для нашего комфорта».

Доволен уровнем организации и другой чемпион мира - швед Йеспер Ниберг. Его страна заняла на чемпионате мира 10-е место среди 101 страны. После награждения последних призеров состоялась церемония закрытия. На ней выступили генеральный секретарь Международной федерации стрелкового спорта (ISSF) Вилли Гриль и его коллега из Федерации стрельбы Азербайджана Эмин Джафаров, поблагодарившие участников и всех, кто занимался организацией чемпионата. «В ходе чемпионата мира в Баку было установлено 14 рекордов, - говорит Гриль. – На предыдущих чемпионатах такого не было. Помимо этого, было разыграно 48 лицензий на Олимпиаду-2024 в Париж. Начиная от церемонии открытия и заканчивая закрытием, все было на высшем уровне. Была проделана большая командная работа. Я особо хочу поблагодарить генсека Федерации стрельбы Азербайджана Эмина Джафарова. Азербайджан на таком высоком уровне провел чемпионат мира, что я не верю, что какая-либо страна способна сделать это так же. Я был на девяти Олимпиадах и на множестве различных соревнований. Нигде не было такой организации, как в Азербайджане!».

Продолжая мысль генсека ISSF, Эмин Джафаров отметил, что «Азербайджан показал всему миру, как надо проводить чемпионаты мира». «Наша команда завоевала три медали. Стоит учесть, что до этого последнее золото на чемпионатах мира мы добыли в 2001 году. И ни на одном ЧМ мы не брали три награды. У нас также две медали на молодежном чемпионате мира в Корее. А это означает, что мы за год завоевали на ЧМ пять наград. Наша команда помолодела. Наши молодые стрелки уже борются за медали. Поэтому наш результат на нынешнем чемпионате мира нельзя назвать сюрпризом. Другие наши спортсмены тоже могли выступить лучше, но не все получилось. Но в целом мы довольны результатом».