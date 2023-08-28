Жеребьевка Лиги чемпионов: «Галатасарай» против «Баварии» и «МЮ»

32 команды были распределены по четырем группам. Чемпион Турции «Галатасарай», играющий в еврокубках в футболках с рекламой SOCAR, попал в группу «А» вместе с мюнхенской «Баварией», английским «Манчестер Юнайтед» и датским «Копенгагеном».

А «группой смерти», наверное, можно назвать квартет под литерой «F», в который попали французский «ПСЖ», дортмундская «Боруссия», итальянский «Милан» и английский «Ньюкасл».

Состав всех групп.

Группа «А»: «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Галатасарай» (Турция)

Группа «В»: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), ПСВ (Нидерланды), «Ланс» (Франция)

Группа «C»: «Наполи» (Италия), «Реал Мадрид» (Испания), «Брага» (Португалия), «Унион» (Германия)

Группа «D»: «Бенфика» (Португалия), «Интер» (Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Реал Сосьедад» (Испания)

Группа «Е»: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Атлетико» (Испания), «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия)

Группа «F»: «ПСЖ» (Франция), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «Милан» (Италия), «Ньюкасл» (Англия)

Группа «G»: «Манчестер Сити» (Англия), «Лейпциг» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария)

Группа «H»: «Барселона» (Испания), «Порту» (Португалия), «Шахтер» (Украина), «Антверпен» (Бельгия).