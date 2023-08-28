Зеленский собирается идти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты, если выборы пройдут в 2024 году во время войны.

«В 2024 году, если будет продолжаться война, если выборы будут проводиться, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, я ее защищаю в любом случае», – сказал он в интервью португальскому общественному телевидению RTP.

Перед выборами 2019 года Зеленский обещал, что не пойдет на второй срок.

По Конституции очередные парламентские выборы должны были состояться в Украине осенью 2023 года, а президентские – в марте 2024 года, однако по украинскому законодательству проводить выборы в условиях военного положения нельзя.