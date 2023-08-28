Агент Кадырова получил 10 лет в Германии

Немецкий суд признал россиянина Валида Дадакаева виновным в покушении на убийство руководителя правозащитной чеченской организации «Вайфонд» Мухаммада Абдурахманова по приказу главы Чечни Рамзана Кадырова.

Суд приговорил Дадакаева к 10 годам заключения.

Как заявила пресс-секретарь Высшего регионального суда Мюнхена, приговор вынесен за «готовность совершить убийство и подготовку серьезного акта насилия, представляющего опасность для государства».

Мухаммад Абдурахманов - родной брат живущего в Швеции чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Прокуроры заявили, что планируемое убийство «имело целью заставить замолчать не только его самого, но и его брата».

Дадакаев обвинялся в приобретении по поручению двоюродного брата Рамзана Кадырова оружия, выборе киллера и его доставке в Германию.

Кроме того, по мнению суда, он шпионил за Абдурахмановым и его домом, а также проводил с предполагаемым убийцей тренировки по стрельбе.