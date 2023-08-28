Фархад Мамедов, автор haqqin.az 22:07

Араик Арутюнян, глава криминально-сепаратистского режима в Ханкенди, наконец-то «подал в отставку». Информацию об этом утром 31 августа распространил близкий к властям Армении телеграм-канал «Баграмян 26». Чуть позже эту новость подтвердили и дополнили другие армянские источники, сообщившие, что свою «должность» оставил также «госминистр» Гурген Нерсисян. В полдень Арутюнян на своей странице в Facebook сам объявил об «отставке», уточнив, что завтра подаст соответствующее заявление в «парламент».

Что касается его «полномочий», то они перейдут к близкому другу Арутюняна, Самвелу Шахраманяну, называющему себя «секретарем Совета безопасности». Таким образом, хотя под прессом общественного давления Арутюнян был вынужден «уйти в отставку», руководство в «парламенте» он, тем не менее, оставил своему человеку. Что может еще больше запутать внутриполитическую ситуацию в Ханкенди. Особенно если учесть, что на место Арутюняна активнейшим образом претендует Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, который, вероятно, с таким развитием событий не смирится. Недоволен решением Араика Арутюняна еще один претендент на его кресло, бывший полевой командир Самвел Бабаян. Все это, по мнению наблюдателей, может вывести многолетний конфликт между криминальными группировками армянских сепаратистов на уровень вооруженного противостояния, в результате которого будет запущен процесс самоуничтожения марионеточного режима в Ханкенди.

По мнению газеты «Грапарак», утверждающей, что «отставку» Арутюняна сделало неизбежной нарушение достигнутой договоренности об открытии дороги Агдам - Ханкенди, власти Армении хотят заменить Араика Арутюняна бывшим «министром иностранных дел» сепаратистского режима Масисом Маиляном. «Грапарак» пишет, что и Самвел Бабаян является человеком правительства Армении, но, в отличие от Маиляна, в Карабахе он крайне непопулярен. Напомним, Арутюнян объявил о намерении «уйти в отставку» еще две недели назад. Однако против этого шага выступил официальный Ереван, и Арутюняну пришлось взять свои слова обратно. Чем не преминул воспользоваться Рубен Варданян, публично обвинивший Арутюняна во лжи и невыполнении данного обещания. Тогда в защиту Арутюняна выступил Андраник Кочарян, депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор», заявивший, что Варданян и стоящие за ним «люди Москвы», задавшиеся целью создать в Ханкенди атмосферу хаоса и перенести ее в Армению, оказывают давление на «законно избранного президента».

По мнению источников в Ереване, Араик Арутюнян принял решение уйти из политики из-за неспособности достичь между фракциями в Ханкенди консенсуса по поводу открытия дороги Агдам - Ханкенди. Как известно, Рубен Варданян является одним из противников открытия этой дороги, возглавляя группу армянских радикалов, которые ее заблокировали. Сегодня «Фронт безопасности и развития», возглавляемый бывшим московским олигархом, распространил заявление о том, что открытие дороги Агдам - Ханкенди «не будет разрешено ни при каких обстоятельствах».