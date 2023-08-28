Буданов: Беларусь не готова использовать ядерное оружие
Первая партия ядерных боеголовок России уже находится на территории Беларуси, считает глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
Буданов отметил, что ранее Россия и Беларусь уже проводили масштабные учения с имитаторами ядерных боеголовок. Глава украинского ведомства утверждает, что видел подлинники документов о тренировках.
По его словам, Беларусь не готова к использованию ядерного оружия, так как учения союзных государств не завершились успешно. Буданов подчеркнул, что системы «Искандер», которые сейчас находятся в Беларуси, не могут быть использованы военными республики.
«Была признана полная неготовность Беларуси к эксплуатации применения подобного вооружения. Вместе с тем белорусы показали максимально высокий результат во владении техникой типа «Точка У», - отметил глава украинской разведки.