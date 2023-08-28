Зеленский ответил, когда закончится война в Украине

Война в Украине закончится после того, как россияне выведут свои войска с украинской территории и начнут уважать право украинцев на свободу, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому изданию RTP.

Он не исключил, что для окончания войны должен состояться диалог, однако он может произойти только после того, как «россияне начнут уважать наше право жить на нашей земле, и российские силы покинут нашу территорию в полном объеме».

При этом Зеленский не допускает прямых переговоров с Москвой, пока не будут выполнены условия Украины.

«У нас очень четкая позиция, и эта позиция заложена в нашей формуле мира, которая имеет 10 пунктов. Завершение войны предполагается после выполнения всех вполне честных, справедливых пунктов, которые базируются на резолюции ООН», - объяснил президент.

Также Зеленский не исключил, что война может завершиться в этом году, но это зависит от многих факторов, в частности, и от успешности контрнаступления.

Президент Украины также напомнил португальским журналистам об атаках на энергетическую инфраструктуру Украины минувшей зимой, назвав их терроризмом. А обстрелы больниц российскими войсками он назвал геноцидом украинского народа.