В России дефицит топлива

Россия столкнулась с нехваткой горючего, которое сейчас необходимо для уборки урожая на юге страны. Ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы, сообщает Reuters.

«В течение последних месяцев Россия пыталась справиться с дефицитом дизельного топлива и бензина, рассматривая ограничения экспорта как последнюю отчаянную попытку предотвратить серьезный топливный кризис, который является чувствительным для Кремля накануне президентских выборов в марте», - отмечают анонимные источники издания.

Решение российского правительства сократить субсидии нефтеперерабатывающим заводам, вероятно, ухудшит доступность топлива в стране.

Издание сообщает, что региональные нефтебазы на юге России были вынуждены сократить или даже приостановить реализацию топлива, а розничные АЗС были вынуждены ограничить объемы продажи топлива потребителям.

Один из южных российских трейдеров сказал, что в Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани бензин АИ-92 не продается в розницу, а бензина АИ-95 и дизеля почти нет.