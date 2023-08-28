Гурбан Гурбанов о том, как «Карабах» в 10-й раз подряд попал в группу в еврокубках
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал выход команды в групповой раунд Лиги Европы после матча с «Олимпией» (1:1).
«Поздравляю моих футболистов, благодарю болельщиков. Игра была напряженная, но счет нас устроил. Игроки упорно старались. Несмотря на проблемы, было очень важно попасть в группу. Удерживать планку сложнее, чем взять вершину в первый раз. Хорошо, что вновь будем играть в еврокубках осенью.
Для нас это большой опыт. У нас было много перестановок в составе. Этот опыт поможет нам в будущем.
Всеми игроками я доволен. Было важно хорошо отобороняться, но это не было главной задачей.
Когда в наши ворота назначили пенальти, я на мгновение уже задумался о том, что буду делать, если соперник выйдет вперед. Надо было бы успокоить игроков и продолжать нашу игру. Но затем 11-метровый был отменен.
Судейство? Сегодня был опытный арбитр, у него много игр в чемпионате Испании. Я не люблю говорить о судьях. У VAR есть и такая сторона. Порой решения принимаются в нашу пользу. Но их принимать очень сложно.
У нас травмированы важные игроки. Футболисты устали. Не только физически, но и психологически. Сложно играть каждые три-четыре дня, да еще и с выездами.
Шахрудин Магомедалиев? Он - наш игрок. Порой случается то, что мы не предполагаем. Поэтому клубы имеют по три-четыре вратаря, чтобы, если кто-то не в форме, можно было его заменить. Мы рассчитываем на Шахрудина в будущем.
Посмотрим, каким будет завтра жребий. Я никогда не загадывал перед жеребьевкой. Болельщики часто хотят увидеть большие клубы. Кто бы нам ни достался, жаловаться не будем. С большими клубами есть риск крупно проиграть, но играть с ними всегда, изучать их тренировочный процесс, систему работы всегда интересно.
Каждый год попадать в группу – это дополнительная ответственность для меня и руководства клуба. Но также и дополнительная уверенность. Возможно, в этот раз мы чуть больше рады, чем раньше. Было важно пробиться в групповой раунд в 10-й раз подряд. Что дальше? Дальше тоже будет нелегко.
Мы видим, что даже такие клубы, как «Барселона», «Ливерпуль», «Бавария» не могут добиваться успеха ежегодно. Даже у больших клубов бывают трудности. Может быть, в будущем наше место в группе займут другие азербайджанские клубы. Радует, что интерес к футболу со стороны наших команд повысился».