Гурбан Гурбанов о том, как «Карабах» в 10-й раз подряд попал в группу в еврокубках

«Поздравляю моих футболистов, благодарю болельщиков. Игра была напряженная, но счет нас устроил. Игроки упорно старались. Несмотря на проблемы, было очень важно попасть в группу. Удерживать планку сложнее, чем взять вершину в первый раз. Хорошо, что вновь будем играть в еврокубках осенью.

Для нас это большой опыт. У нас было много перестановок в составе. Этот опыт поможет нам в будущем.

Всеми игроками я доволен. Было важно хорошо отобороняться, но это не было главной задачей.

Когда в наши ворота назначили пенальти, я на мгновение уже задумался о том, что буду делать, если соперник выйдет вперед. Надо было бы успокоить игроков и продолжать нашу игру. Но затем 11-метровый был отменен.

Судейство? Сегодня был опытный арбитр, у него много игр в чемпионате Испании. Я не люблю говорить о судьях. У VAR есть и такая сторона. Порой решения принимаются в нашу пользу. Но их принимать очень сложно.