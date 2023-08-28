Алипашаева злоупотребила доверием работодателей и села на нары

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось рассмотрение уголовного дела 30-летней Илахи Алипашаевой и ее гражданского супруга, 45-летнего Бахшали Агаева, обвиняемых в краже в крупном размере.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, Алипашаева, увидев, что в квартире, где работала няней, никого нет, дала «наводку» Агаеву. Последний явился в дом, открыл сейф в спальне и похитил золото и драгоценности на сумму более 85 тысяч манатов.

Обвиняемый Бахшали Агаев не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Он, правда, не отрицал, что был в квартире и «поживился» из сейфа, но утверждал, что забрал всего лишь часть его содержимого. Награбленное он якобы продал за 21 тысячу манатов и рассчитался с долгами.

Илаха Алипашаева же и вовсе все отрицала, заявив, что даже не знала о краже.

Но потерпевший Шахрияр Ахмедов заявил, что не сомневается, что кража — дело рук обвиняемой: по его словам, в спальню, кроме, собственно, обитателей квартиры, доступ имела только она. Ахмедов потребовал полного взыскания причиненного ущерба.

Решением суда Илаха Алипашаева приговорена к 6 годам, а Бахшали Агаев - к 8 годам лишения свободы.