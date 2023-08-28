Американский генерал рассказал, почему Крым нельзя оставлять России

Возвращение Крыма остается главной целью для Украины в ходе отражения полномасштабного вторжения России. Наземная часть этого контрнаступления, очевидно, направлена на то, чтобы путем деоккупации или огнем перерезать так называемый «сухопутный коридор», заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в комментарии Newsweek.

По его словам, как только Керченский мост будет разрушен, то это полностью изменит правила игры для Крыма.

«Иногда я слышу из Пентагона, что мы хотим помочь отбросить русских. Нет, речь идет не о том, чтобы отбросить их назад. Речь идет о решающей территории.

Речь идет об изоляции Крыма, а затем о возможности доставить необходимое количество оружия дальнего действия, чтобы полуостров стал непригоден для действий российского военно-морского флота и российских ВВС», - объяснил американский военный.

По его словам, 155-мм боеприпасы двойного назначения, которые сейчас используются украинскими артиллеристами, уже усложняют ситуацию для российских подразделений.

Расширенная западная поддержка, включающая ракеты с кассетными боеприпасами большей дальности, запускаемые из систем залпового огня M270 производства НАТО и американской высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142, «действительно будет иметь большое значение».

«Это очень быстро уничтожит российскую артиллерию. И это также очень затруднит движение конвоев, доставляющих войска, боеприпасы или прочее, по так называемому сухопутному мосту.

Украинцы знают, что Крым является решающей территорией, что они никогда не будут в безопасности, пока Россия оккупирует Крым, и они могут наносить удары своим военно-морским флотом и военно-воздушными силами из Крыма и запускать ракеты по всем морским портам Украины», - рассказал Ходжес.