У России нет возможности остаться в Карабах е, заявил армянским СМИ экс-главред известного своей проармянской позицией информационного агентства Regnum Модест Колеров.

По словам Колерова, миротворцы сами находятся в Карабахе «на птичьих правах» из-за отсутствия возможностей и детализированного мандата, которого, по его оценке, и не будет.

«Баку отказался детализировать мандат. У меня нет уверенности, что он продлит этот мандат», – отметил Колеров.

Он выразил мнение, что миротворцы не будут воевать, так как без детализированного мандата какие-либо действия будут нелегитимны: «Российские позиции в карабахском вопросе усилились бы, если бы сейчас ситуация на Украине приближалась к завершению, к капитуляции Киева, и этот факт вынужден был бы признать даже Азербайджан. Но этого пока нет и в ближайший год не будет».

Колеров уверен, что военное присутствие России и в Армении давно не имеет никакого смысла, так как интересы России на Южном Кавказе вполне обеспечены военными базами в Абхазии и Южной Осетии.

«Российские базы в Гюмри и Эребуни изолированы, блокированы, находятся в недружественном политическом окружении со стороны Армении. Они не имеют смысла уже очень давно, не защищают интересы России, а являются заложниками в руках (премьер-министра Армении Никола) Пашиняна. Их вывод с территории Армении неизбежен», – подчеркнул он.

Возможное усиление влияния Турции после этих событий угрозы для России, по убеждению Колерова, не представляет.

«Экономически Турция давно уже присутствует в Армении, поезд уже ушел. Что касается военно-политического влияния, то Армения и так хочет переориентироваться на НАТО. Вот и будет у Армении союзник по НАТО в лице Турции.

А что касается активности Франции, то она всего лишь делает вид, что является великой державой. Президент этой страны даже у себя в Париже не может навести порядок и разобраться с погромами. Что он может сделать на Южном Кавказе? Ничего», – заключил он.