Кадыров грозит Западу: «Снимите, дон, с моей матери санкции, дон, а то, дон…» ВИДЕО
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение США ввести санкции против его матери, Аймани Кадыровой, «циничным пренебрежением нормами этики». Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.
«О том, что она занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир. Поэтому американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами», - написал Кадыров.
По его словам, решение США «только развязывает нам руки»: «Если Штаты сами для себя узаконили такие преступные методы, то и мы не станем загонять себя в какие-либо рамки».
США ввели санкции против Аймани Кадыровой 24 августа. Под ограничения также попали три чиновника из Чечни — председатель правительства республики Муслим Хучиев, уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев и командир специального полка полиции имени Ахмата Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев.
Аймани Кадырова возглавляет Общественный фонд имени Ахмата Кадырова.