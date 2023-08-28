Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение США ввести санкции против его матери, Аймани Кадыровой, «циничным пренебрежением нормами этики». Такое мнение он высказал в своем телеграм-канале.

«О том, что она занимается одной только благотворительной деятельностью, знает весь мир. Поэтому американское решение можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами», - написал Кадыров.

По его словам, решение США «только развязывает нам руки»: «Если Штаты сами для себя узаконили такие преступные методы, то и мы не станем загонять себя в какие-либо рамки».