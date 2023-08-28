Сегодня в 15:00 по бакинскому времени в Монако состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы, в котором сыграет и чемпион Азербайджана « Карабах ».

При жеребьевке наша команда будет, как и в прошлом сезоне, располагаться во второй корзине.

«Карабах» пробился во вторую корзину благодаря поражению команды Махира Эмрели загребского «Динамо» от пражской «Спарты». Теперь хорватский клуб будет играть в группе Лиги конференций.

Состав корзин.

Корзина 1: «Вест Хэм» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Рома» (Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Вильярреал» (Испания), «Байер» (Германия), «Аталанта» (Италия), «Рейнджерс» (Шотландия).

Корзина 2: «Спортинг» (Португалия), «Славия» (Чехия), «Ренн» (Франция), «Олимпиакос» (Греция), «Бетис» (Испания), ЛАСК (Австрия), «Марсель» (Франция), «КАРАБАХ» (АЗЕРБАЙДЖАН).

Корзина 3: «Мольде» (Норвегия), «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия), «Шериф» (Молдова), «Юнион» (Бельгия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» (Чехия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Штурм» (Австрия).

Корзина 4: «Тулуза» (Франция), АЕК (Греция), «Бачка Топола» (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «Ракув» (Польша), «Арис» (Кипр), «Хэккен» (Швеция).

Таким образом, «Карабах» получит в соперники команды из первой, третьей и четвертой корзин.

Уже сейчас можно сказать, что так называемой «группой смерти» для «Карабаха» станут такие команды, как «Ливерпуль», «Фрайбург» и «Тулуза».

Ну а самые приятные соперники – это, наверное, «Рейнджерс», «Шериф» и «Серветт».