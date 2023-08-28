Украина получит американские танки уже в сентябре

Украина должна получить несколько американских Abrams в середине сентября. Речь идет о первых десяти из 31 обещанного танка США.

Отмечается, что группа украинских военнослужащих завершила программу обучения на американских танках M1 Abrams. А всего на полигонах армии США в Германии тренировались около 200 военных ВСУ.

По словам официального представителя полковника Мартина О'Доннелла, украинские солдаты работают над тем, чтобы сохранять навыки владения танками на армейской базе Графенвер в ФРГ до тех пор, пока танки не будут готовы к бою.

Западные официальные лица надеются, что прибытие танков Abrams даст Силам обороны Украины преимущество, необходимое им для прорыва российских оборонительных линий в ходе контрнаступления.

Как объясняют официальный представитель Пентагона и другой чиновник, знакомый с дискуссиями, уже в середине сентября 10 танков будут отправлены в Украину.

По словам представителя Пентагона, десять танков в настоящее время находятся в Германии на окончательном ремонте. Как только все будет готово, они будут отправлены в Украину.

"США намерены ускорить доставку 31 танка Украине к осени", - сказал О’Доннелл, при этом отказавшись назвать конкретные сроки.