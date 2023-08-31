Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 04:20

В середине августа агентство деловой информации Bloomberg зафиксировало уникальную ситуацию, когда иностранные инвесторы девять дней подряд выводили средства из китайских акций на Шанхайской и Шэньчжэньской биржах, то есть продажи существенно превышали покупки. Всего было продано акций на 46,2 миллиарда юаней (около 6,5 миллиардов долларов). Ничего подобного не фиксировалось с 2016 года. И дело не в объеме выводимых средств, а в устойчивой установке на их вывод.

Так не было даже после того, как рынок среагировал на жесткие финансовые санкции в отношении России, начавшей массированное вторжение в Украину. Тогда тоже был отмечен отток капитала из Китая, поскольку инвесторы примеряли ограничительные меры, введенные против России, к Китаю, грозящему вторжением на Тайвань. Но сейчас можно говорить не о краткосрочном эмоциональном всплеске, а о реакции на комплексные проблемы, с которыми столкнулся Пекин. По официальным китайским данным, прямые иностранные инвестиции в Китай составили за апрель – июнь всего 4,9 миллиарда долларов, самое низкое значение за квартал за всю историю наблюдений с 1998 года. Для сравнения, еще год назад, в первом квартале 2022 года, в условиях действия ковидных ограничений, в Китай зашел 101 миллиард. После этого пошла уже упомянутая реакция на события в Украине, и поток инвестируемых средств обрушился до 38 миллиардов и до 13 миллиардов в двух последующих кварталах. В последнем квартале 2022 года был подъем до 27,7 миллиарда, но в начале этого года снова пошло падение – до 20,5 миллиарда.

Не только иностранцы, но и сам китайский бизнес заметно снизил обороты: пятый месяц подряд фиксируется падение индекса производственной активности PMI, а занятость сокращается шестой месяц подряд. Безработица среди молодежи достигла 20%. Экспорт, важнейшая составляющая экономического благополучия Китая, в июле составил 282 миллиарда долларов, что на 15,4% меньше, чем в июле прошлого года, а импорт упал на 13,2%, до 201 миллиарда. Среди факторов ухудшения экономической динамики – заявленная Западом политика снижения рисков производственной зависимости от Китая и ограничение его доступа к передовым технологиям. Играет свою роль и повышение процентной ставки Федеральной резервной системой, в то время как Народный банк Китая держит ставки низкими, пытаясь стимулировать производство, но это ведет к перетоку финансов в банковскую систему США. Государственные меры, призванные препятствовать выводу капиталов из страны, лишь еще больше убеждают иностранных инвесторов, что Китай не лучшее место для вложения средств.

Важнейшую роль, конечно, играет утрата базового конкурентного преимущества Китая – низкой стоимости рабочей силы. Сейчас средняя заработная плата здесь в три раза выше, чем во Вьетнаме или Индонезии и почти в пять раз больше, чем в Индии. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона выглядят сейчас намного более привлекательней для инвестиций, и многие производства международных компаний, расположенные в Китае, уже переместились или готовятся переместиться сюда. Стивен Морган, профессор Ноттингемского университета, специализирующийся на экономической истории Китая, говорит о том, что эта страна перешла в стадию медленного «сдувания», и прежние опасения, что Китай сможет обогнать по экономическому могуществу США, остались в прошлом. В интервью Vox профессор объясняет, что прежняя ставка Пекина на инвестиции больше не работает. Мало того, что они сейчас резко снижаются, отдача от них нередко отрицательная. Происходит это следующим образом. Местным властям спускаются планы по росту ВВП. Они берут займы и вкладывают их в инфраструктурные проекты, которые дают возможность быстро и наглядно отчитаться перед центром об экономическом развитии региона. Так рождаются мосты, которые ведут в никуда и огромные жилые кварталы, в которых никто не живет. Стивен Морган оценивает непродуктивную часть инфраструктурных инвестиций в 40%. При этом уровень закредитованности местных властей и компаний, ведущих строительство, возрастают без шансов быть погашенными.