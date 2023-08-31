Во Франции в местечке Вер-Пон-дю-Гар проходит 21-й этап Женской серии FIBA по баскетболу 3х3.

Одна из сильнейших команд Серии – бакинский «Нефтчи» - успешно преодолела групповую стадию, обыграв сборные Египта (21:12) и Нидерландов (19:12) и заняв 1-е место в группе «B».

Сегодня в четвертьфинале наша команда сыграет с Монголией, занявшей вторую строчку в группе «D». Матч начнется в 21:45 по бакинскому времени.

«Нефтчи» уже выиграл четыре этапа Женской серии – в Шуше, Нетании (Израиль), Мелилье (Испания) и Дебрецене (Венгрия).

В общем зачете «Нефтчи» занимает 2-е место, уступая только Китаю.