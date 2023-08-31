Дмитрий Рой, автор haqqin.az 04:39

Дай российскому чиновнику политическую установку, снабди методичкой да выпусти на трибуну – и гарантированно вы получите массу откровений, свидетельствующих о том, что он полностью не разбирается в теме, на которую решил высказаться. Типичный пример – заявление помощника президента РФ по науке и образованию Андрея Фурсенко: «Китайский язык включат в программы российских вузов, поскольку он становится «одним из главных» мировых языков в науке».

Дедолларизация, о которой с упоением говорили в Кремле весь прошлый год, обернулась какой-то неожиданной стороной. За доллар сегодня дают уже 96 рублей, с уверенной перспективой его дальнейшего подорожания. Торговля с Индией в национальных валютах привела к тому, что российской нефти ей за местную валюту напродавали на 30 миллиардов долларов. И что теперь делать с таким количеством рупий – никому неизвестно, они так и висят на индийских счетах. То есть, называя вещи своими именами, дедолларизация попросту провалилась. Но когда это нынешняя российская власть делала выводы из прошлых ошибок? И вот уже она новую бетонную стену для проламывания ее головой - начала новую кампанию – по сокращению изучения английского языка в пользу китайского. Причем, на фоне общемирового тренда сокращения количества изучающих китайский язык. Да, было время, когда на Западе китайский рекламировался как язык будущего. В 2015 году администрация Барака Обамы призвала 1 миллион учащихся начальных и средних школ в Америке выучить его к 2020 году. В 2016 году Великобритания последовала этому примеру, поощряя детей изучать «один из самых важных языков для будущего процветания Великобритании».

Но сейчас все изменилось. В США число посещающих курсы китайского языка достигло максимума примера 2013 года. Но с 2016 по 2020 год количество учащихся на таких курсах сократилось на 21%. В Великобритании число студентов, принятых на программы изучения китайского языка, сократилось на 31% в период с 2012 по 2021 год. Основных причин, как представляется, тут две. Во-первых, такие инструменты как Google Translate и GPT, работают настолько хорошо, что навыки владения китайским языком низкого уровня на самом деле больше не нужны. Во-вторых, рабочие места, требующие знания китайского, заполнены китайцами, говорящими на двух языках - собственно китайском и английском, причем с точки зрения языковых навыков они зачастую более квалифицированы, чем их иностранные коллеги. Ведь все китайские дети начинают изучать английский язык с восьми лет, а некоторые даже раньше, и относятся к этому не в пример серьезнее, чем их иностранные сверстники. Помощнику президента РФ по науке и образованию Андрею Фурсенко об этой мировой тенденции то ли невдомек, то ли политическая установка ему выдана явно противоположная – но относительно китайского языка он понес какой-то откровенный бред, заявив «Китайский язык сейчас становится одним из главных мировых языков в науке». Интересно было бы узнать, как давно китайский язык вдруг стал языком международной науки? И в каких именно областях знаний? Микроэлектроники? Физике? Химии? Конечно, успехи у ученых Китая, несомненно, есть, но не настолько революционные, чтобы задавать тренды в мировой науке. Кто на западе читает китайскую научную литературу на языке оригинала? При общем катастрофическом падении интереса к изучению китайского. Думаю, никто.

Интересную выкладку по этому поводу сделал телеграм-канал «Китайская угроза». Она настолько показательная, что не могу отказать себе в удовольствии процитировать ее полностью: «В русский язык вся современная научная лексика в подавляющем большинстве приходит из английского, причем! практически без изменений в ее кириллическом написании. laser - лазер В китайском языке почти нет англоязычных заимствований на основе транскрипции китайскими иероглифами. Все термины придется учить с нуля. лазер - 激光 jiguang (буквально: возбужденный свет). И даже, если термин транскрибируется напрямую иероглифами, вовсе не очевидно, что вы поймете о чем речь: laser - 莱塞 laisai Достаточно хотя бы взглянуть на китайские названия химических элементов таблицы Менделеева, чтобы понять, насколько больше потребуется усилий и памяти для их запоминания».