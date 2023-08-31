Инара Рафикгызы, судебный репортер 04:53

Открытое акционерное общество (ОАО) «Азерсу» подало судебный иск против известного врача, терапевта-гепатолога Заура Оруджева, в котором требует его ареста и привлечения к уголовной ответственности. Как сообщает haqqin.az, иск ОАО «Азерсу» против Заура Оруджева рассматривается в Бинагадинском районном суде под председательством судьи Эльчина Агаева. Причиной судебного разбирательства стало регулярное и продолжительное отключение воды в квартире Заура Оруджева, в связи с чем он обращался в ОАО «Азерсу» и соответствующие структуры с просьбой решить эту проблему. Но поскольку жалобы Оруджева остались безответными, он заснял и выставил на своей странице в Facebook эмоциональное видеообращение, в котором использовал довольно резкие и даже оскорбительные высказывания в адрес компании-оператора.

Учитывая, что спустя некоторое время все проблемы с водой были решены, видеообращение Заура Оруджев возымело должный эффект. Но через несколько дней Оруджев получил повестку из Бинагадинского районного суда, из которой узнал, что за воспроизведенное видео ОАО «Азерсу» потребовало привлечь его к ответственности и наказать по статье 148 (оскорбление) Уголовного кодекса. В своей речи на суде Оруджев, не отрицавший, что разместил в Facebook данное видеообращение, выразил сожаление и сообщил суду, что удалил видеозапись из сети. «Я не подтверждаю и не опровергаю подлинность этого видео, - сказал, в частности, Оруджев после того, как представители ОАО «Азерсу» продемонстрировали в суде его обращение. - Проблема в том, что в функциях соцсети Facebook нет возможности скачивать видео. А потому я прошу провести экспертное заключение относительно того, был ли предоставленный истцом файл неотредактированным вариантом или является точной копией размещенного мною видео. К тому же, я не помню свое видео слово в слово».