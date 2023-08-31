Эльяс Шафиев, собкор 05:03

К 100-летию со дня основания Турецкой Республики, которое будет отмечаться в конце 2023 года, страна готовится запустить первый в истории истребитель, произведенный военно-промышленным комплексом Турции. Выступая 30 августа на церемонии по случаю Дня Победы, президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о завершении работ над созданием первого прототипа боевого истребителя 5-го поколения KAAN.

Еще раньше, в канун президентских выборов, Эрдоган принимал участие в мероприятиях, на которых демонстровался ряд новинок ВПК Турции, в том числе, прототип первого турецкого танка «Алтай». Таким образом, самолет 5-го поколения KAAN станет очередным впечатляющим достижением бурно развивающейся турецкой военной промышленности. Отметим, что ранее оборонно-промышленные структуры Азербайджана и Турции подписали протокол о партнерстве в программе производства истребителей KAAN. И хотя работа над прототипом самолета близка к завершению, серийное производство первого турецкого истребителя 5-го поколения требует большого объема инвестиций и значительного времени. Ведь перед началом серийного производства военная техника должна проходить сложный комплекс испытаний.

Свою программу разработки истребителей TF-X Турция запустила еще в 2009 году. В октябре 2016 года британский концерн Rolls-Royce предложил Анкаре совместное производственное партнерство. Предложение Rolls-Royce, которое все еще в силе, предполагает, что производственное подразделение в Турции будет производить не только двигатели для TF-X, но и современные вертолеты, танки и ракеты. В январе 2017 года другая британская компания, BAE Systems, и турецкая TAI подписали сделку на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов (127 миллионов долларов США) на разработку первого турецкого истребителя. В настоящее время на предприятии TAI, где производится прототип TF-X, работают около тридцати инженеров BAE Systems. А в 2022 году правительство Турции объявило конкурс на местную разработку турбовинтного двигателя для TF-X, участвовать в котором изъявили желание три конкурента - Tusas Engine Industries, ТРМотор и TAEC - совместное предприятие Rolls-Royce и турецкого промышленного конгломерата Kale, которому принадлежит 51 процент акций TAEC.

Именно компания TAEC разработала двигатель, который, как ожидается, позволит истребителю летать на максимальной высоте 40 тысяч футов и развивать скорость до 1,8 Маха. В настоящее время Турция ищет иностранных партнеров для снижения финансового бремени проекта. 14 августа министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что подписать соглашение об участии в программе создания турецких истребителей 5-го поколения готовится Пакистан. «Дружественные и братские страны также прилагают усилия, чтобы стать партнерами в этом проекте, - отметил Гюлер. - Подписано соглашение с Азербайджаном. Есть и другие государства, которые готовые подписать соглашение, например Пакистан». Отметим, что статус участия Пакистана в этой программе пока не объявлен. Но, как отмечает авторитетный журнал Defence News, если Исламабад присоединится к турецкой программе, то после его сделки с Китаем по истребителю-бомбардировщику JF-17 Thunder, созданному пакистанским авиационным комплексом и китайской Chengdu Aircraft Corp, это будет второе международное партнерство Исламабада в области боевого самолетостроения.