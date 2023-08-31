Турция хочет поднять истребитель нового поколения. Чем поможет Азербайджан? запутанное дело
К 100-летию со дня основания Турецкой Республики, которое будет отмечаться в конце 2023 года, страна готовится запустить первый в истории истребитель, произведенный военно-промышленным комплексом Турции.
Выступая 30 августа на церемонии по случаю Дня Победы, президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о завершении работ над созданием первого прототипа боевого истребителя 5-го поколения KAAN.
Еще раньше, в канун президентских выборов, Эрдоган принимал участие в мероприятиях, на которых демонстровался ряд новинок ВПК Турции, в том числе, прототип первого турецкого танка «Алтай».
Таким образом, самолет 5-го поколения KAAN станет очередным впечатляющим достижением бурно развивающейся турецкой военной промышленности.
Отметим, что ранее оборонно-промышленные структуры Азербайджана и Турции подписали протокол о партнерстве в программе производства истребителей KAAN. И хотя работа над прототипом самолета близка к завершению, серийное производство первого турецкого истребителя 5-го поколения требует большого объема инвестиций и значительного времени. Ведь перед началом серийного производства военная техника должна проходить сложный комплекс испытаний.
Свою программу разработки истребителей TF-X Турция запустила еще в 2009 году. В октябре 2016 года британский концерн Rolls-Royce предложил Анкаре совместное производственное партнерство. Предложение Rolls-Royce, которое все еще в силе, предполагает, что производственное подразделение в Турции будет производить не только двигатели для TF-X, но и современные вертолеты, танки и ракеты.
В январе 2017 года другая британская компания, BAE Systems, и турецкая TAI подписали сделку на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов (127 миллионов долларов США) на разработку первого турецкого истребителя. В настоящее время на предприятии TAI, где производится прототип TF-X, работают около тридцати инженеров BAE Systems.
А в 2022 году правительство Турции объявило конкурс на местную разработку турбовинтного двигателя для TF-X, участвовать в котором изъявили желание три конкурента - Tusas Engine Industries, ТРМотор и TAEC - совместное предприятие Rolls-Royce и турецкого промышленного конгломерата Kale, которому принадлежит 51 процент акций TAEC.
Именно компания TAEC разработала двигатель, который, как ожидается, позволит истребителю летать на максимальной высоте 40 тысяч футов и развивать скорость до 1,8 Маха.
В настоящее время Турция ищет иностранных партнеров для снижения финансового бремени проекта. 14 августа министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что подписать соглашение об участии в программе создания турецких истребителей 5-го поколения готовится Пакистан.
«Дружественные и братские страны также прилагают усилия, чтобы стать партнерами в этом проекте, - отметил Гюлер. - Подписано соглашение с Азербайджаном. Есть и другие государства, которые готовые подписать соглашение, например Пакистан».
Отметим, что статус участия Пакистана в этой программе пока не объявлен.
Но, как отмечает авторитетный журнал Defence News, если Исламабад присоединится к турецкой программе, то после его сделки с Китаем по истребителю-бомбардировщику JF-17 Thunder, созданному пакистанским авиационным комплексом и китайской Chengdu Aircraft Corp, это будет второе международное партнерство Исламабада в области боевого самолетостроения.
Как уже сообщалось, согласно протоколу, подписанному с Национальным агентством оборонной промышленности Турции, будут изучены возможности участия Азербайджана в программе TF-X, а также определены рабочие процедуры и принципы сотрудничества, связанные с совместным производством этих самолетов.
Озгюр Экси, военный аналитик из Анкары, заявил, что у Азербайджана есть возможности инвестировать в этот проект. И если боевые испытания истребителя KAAN будут завершены и начнется серийное производство, это может стать хорошим вариантом для стран, которые по политическим причинам не могут закупать современные истребители западного производства.
В рамках намеченной программы к 2028 году концерн TAI поставит ВВС Турции 20 самолетов TF-X Block 10 (KAAN). В марте компания заявила, что цена за единицу составит 100 миллионов долларов, хотя уже в мае отметила, что цена может быть «немного выше». К 2029 году TAI планирует производить два истребителя TF-X в месяц, получая годовой доход в размере 2,4 миллиарда долларов.
Окончательное решение о том, каким двигателем будут оснащены истребители KAAN, еще не принято. Агентство оборонной промышленности Турции сообщило, что на прототип KAAN будет установлен турбовинтовой двигатель F110 американской компании General Electric, который производятся по лицензии турецкой компанией Tusas Engine Industries.
Ожидается, что окончательный выбор мотора для истребителя KAAN будет сделан только после завершения комплексных испытаний.