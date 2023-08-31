Американцы взяли Петрова. Первое наказание за экспорт электроники США в Россию

Министерство юстиции США заявило, что 33-летний Петров сообщал американским поставщикам, что электроника будет использоваться для систем пожарной безопасности на Кипре или в других странах, куда разрешен ее экспорт.

Россиянину Артуру Петрову, арестованному по запросу США 26 августа на Кипре, власти Соединенных Штатов предъявили обвинение в попытке незаконного экспорта электроники американского производства в Россию для использования в военных целях.

Россиянину, арестованному на Кипре, предъявлено обвинение в незаконном экспорте в Россию американской электроники. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Петров пытался купить микроконтроллеры и интегральные схемы, которые нельзя законно экспортировать в Россию, и он знал об этом, говорится в сообщении.

Конечным покупателем, по данным Минюста США, стала петербургская компания «Электроком ВПК», которая поставляет электронные компоненты для российских производителей оружия.

Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, заговоре с целью нарушения закона об экспортном контроле, контрабанде, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

По некоторым из этих обвинений предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.