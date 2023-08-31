Беспилотники атаковали Курчатов. Там находится АЭС. И в Москве неспокойно

«Повреждены административное здание и жилой дом. На место выехали специалисты, они оценивают размеры ущерба. Подробности уточняются», — написал курский губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Беспилотники утром 1 сентября атаковали город Курчатов в Курской области, в котором находится одна из крупнейших на западе России атомных электростанций — Курская АЭС.

Позднее глава региона заявил, что в атаке участвовал только один дрон. «Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Пострадавших нет. Падение второго БПЛА не подтверждено — пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один», — написал Старовойт.

Город Курчатов расположен приблизительно в 70 км от границы с Украиной.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня силами российской ПВО рядом с Люберцами была пресечена попытка пролета беспилотника к Москве. «Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — добавил он.

В московских аэропортах вновь отменяют и задерживают рейсы. ТАСС сообщает, что порядка 58 авиарейсов задержаны в Москве. По данным на 07:05 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 11 рейсов, 1 рейс отменен. Во Внуково - 17 рейсов. В Домодедово - 26 рейсов, 5 рейсов отменены. В Жуковском задержано 4 рейса, отменено 2. По данным онлайн-табло Внуково и Домодедово, рейсы, которые должны были прилететь, перенаправляют в другие аэропорты - в Шереметьево и Нижний Новгород.

Телеграм-каналы Baza и Mash утверждают, что в аэропортах был объявлен план «Ковер» (его объявляют, если в небе засекли опасные или неизвестные объекты).