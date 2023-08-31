По их словам, руководить проектами в Центральноафриканской Республике теперь будет аффилированная с Минобороны подрядная организация. Кто ее возглавит, не уточняется.

Все операции ЧВК «Вагнер» в Африке и на Ближнем Востоке перейдут под контроль Минобороны России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в военном ведомстве и в Кремле.

Власти ЦАР подтвердили, что будут работать с теми, кого назначит Кремль, отметив, что у них было соглашение с Россией, а не с ЧВК. Старший советник главы африканского государства Фидель Гуанджика назвал изменение руководства «посланием от президента Путина».

Сейчас в ЦАР находятся около 2000 «вагнеровцев». Они поддерживают правительство президента Фостена-Аршанжа Туадеры и контролируют крупный золотой рудник. В целом за пять лет работы в Африке Пригожин построил там «империю, простирающуюся от ЦАР до Судана и Мали», и она должна целиком перейти под российское военное командование, подчеркивают источники.

Помимо этого, Минобороны РФ стремится увеличить свое влияние на Ближнем Востоке. В Ливии располагается примерно такой же контингент «вагнеровцев», как и в ЦАР, — они охраняют там крупные энергетические объекты. Недавно в Ливию ездил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Источники говорят, что он также занимался передачей контроля над российскими операциями от ЧВК ведомству. По сообщению Arab Weekly, Евкуров предупредил ливийских лидеров, что теперь «вагнеровцы» будут подчиняться новому командиру.

По словам прокремлевского блогера Сергея Маркова, Евкуров также посещал Сирию и поехал туда снова после катастрофы самолета, которым летел глава наемников.

Собеседники отмечают, что передел влияния «положит конец системе, которая позволила Пригожину добиться достаточной независимости, чтобы возглавить мятеж». В то же время Путин больше не сможет снять с себя ответственность за деятельность российских сил в этих регионах.