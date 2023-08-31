В результате обстрела подразделениями Вооруженных сил Армении, расположенными в направлении населенного пункта Зод Басаркечарского района, ранен военнослужащий азербайджанской армии Мухаммед Рамиз оглы Тагиев. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Раненому военнослужащему была оказана первая медицинская помощь, его эвакуировали в военное медицинское учреждение.

В настоящее время продолжается обстрел позиций азербайджанской армии в указанном направлении, азербайджанская сторона принимает ответные меры.

Минобороны Азербайджана заявляет, что вся ответственность за последствия провокации, совершенной армянской стороной, лежит на военно-политическом руководстве этой страны.