Приблизительно 200 украинских военнослужащих прошли обучение на тренировочных танках на армейских полигонах США в Германии, сообщил представитель сухопутных войск США в Европе и Африке, полковник Мартин О’Доннелл. Недавно солдаты успешно завершили один из финальных этапов программы - совместные батальонные учения на полигоне Хоэнфельс.

Западные официальные лица надеются, что прибытие танков даст киевским войскам преимущество, необходимое для прорыва ожесточенной обороны России.

По словам чиновника Министерства обороны США и другого человека, знакомого с ходом обсуждений, Украина должна получить первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября.

Десять из 70-тонных танков в настоящее время находятся в Германии на завершающем ремонте, сообщил представитель Министерства обороны. Как только это будет завершено, они будут отправлены в Украину.

«США намерены ускорить поставку 31 танка в Украину к осени», — сказал О'Доннелл». Он отказался назвать конкретные сроки.