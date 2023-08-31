Это может быть вызвано участившимися атаками украинских беспилотников, а также нехваткой ПВО на линии фронта. Издание ссылается на преподавателя Токийского университета Ю Коидзуми, который проанализировал спутниковые снимки островов Итуруп и Кунашир, сделанные компанией Maxar Technologies.

В 2020 году Россия разместила на этих островах ракетные комплексы С-300 — у залива Касатка на Итурупе и около Южно-Курильска на Кунашире. На фото, сделанных до сентября 2022 года, видны транспортно-пусковые установки с ракетами, радарами и другим оборудованием.

Теперь, утверждает Коидзуми, их там нет. Ракетные комплексы могли быть переброшены в западные регионы для использования в войне против Украины. Коидзуми также предполагает, что большое количество старых танков и гаубиц с военной базы на юге Сахалина после ремонта было также отправлено на фронт в Украину.

По итогам Второй мировой войны СССР присоединил к своей территории южные Курильские острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, по которой Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора. Документ до сих пор не подписан.