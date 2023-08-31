В NASA показали, где разбилась российская «Луна-25»
Лунный разведывательный орбитальный аппарат (LRO), принадлежащий NASA, поделился снимком нового кратера на поверхности Луны, который, вероятно, образовался в результате падения российского аппарата «Луна-25», сообщает NASA.
По данным агентства, инцидент произошел в связи с нештатной ситуацией при спуске «Луны-25», вызванной «столкновением с аномалией».
Диаметр нового кратера составляет около 10 метров.
«Поскольку этот новый кратер находится близко к предполагаемой точке столкновения с «Луной-25», команда LRO пришла к выводу, что он, скорее всего, образовался в результате этой миссии, а не естественного удара», — пояснили в NASA.
Миссия «Луна-25» стала первой российской экспедицией к Луне за последние 47 лет. Космический аппарат был запущен с космодрома «Восточный» 11 августа и предполагалось, что он приземлится в районе южного полюса Луны, где проведет научные исследования в течение минимум одного года. Однако 19 августа произошла нештатная ситуация, из-за которой двигатель аппарата не выключился вовремя и продолжил работать на 43 секунды дольше запланированного времени, в результате чего «Луна-25» разбилась о поверхность Луны.