В NASA показали, где разбилась российская «Луна-25»

По данным агентства, инцидент произошел в связи с нештатной ситуацией при спуске «Луны-25», вызванной «столкновением с аномалией».

Диаметр нового кратера составляет около 10 метров.

«Поскольку этот новый кратер находится близко к предполагаемой точке столкновения с «Луной-25», команда LRO пришла к выводу, что он, скорее всего, образовался в результате этой миссии, а не естественного удара», — пояснили в NASA.