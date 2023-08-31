Российские войска ударили «Калибрами» по Украине

Российские войска в ночь на 1 сентября запустили две ракеты «Калибр» по территории Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Одну из ракет удалось сбить, вторая попала в частное предприятие Винницкой области. «Повреждено имущество, частные авто, пострадавшим оказывается помощь», — говорится в сообщении.

По данным источников «Суспильне», пострадали восемь человек. Городской совет расположенной в Винницкой области Калиновки сообщил, что в результате падении обломков ракет в городе «есть раненые, поврежден гражданский автотранспорт и гражданские здания».